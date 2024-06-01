В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По его словам, вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечал, что россияне еще с вечера 31 мая обстреляли Никополь из артиллерии. Утро в городе тоже началось с обстрелов.

По данным ОВА, среди пострадавших 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.

Фото: россияне атаковали маршрутку в Никополе (t.me/dnipropetrovskaODA)