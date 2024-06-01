ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото)

Никополь, Суббота 01 июня 2024 09:46
UA EN RU
В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото) Фото: в Никополе российский дрон атаковал маршрутку (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 1 июня атаковали Никополь Днепропетровской области. Вражеский дрон ударил по маршрутке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По его словам, вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечал, что россияне еще с вечера 31 мая обстреляли Никополь из артиллерии. Утро в городе тоже началось с обстрелов.

По данным ОВА, среди пострадавших 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.

В Никополе российский дрон атаковал маршрутку: среди раненых ребенок (фото)

Фото: россияне атаковали маршрутку в Никополе (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Украины 1 июня

В первый день лета российские войска в очередной раз атаковали Украину, выпустив 53 ракеты разных типов и 47 дронов-камикадзе. Украинские защитники сбили 35 ракет и 46 "Шахедов", попадания не удалось избежать.

Враг этой ночью атаковал энергетику. В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях повреждены объекты энергетики.

Также, как известно, оккупанты обстреляли две украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет