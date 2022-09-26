У Нікополі чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги

У понеділок, 26 вересня, у Нікополі Дніпропетровської області чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Звуки вибухів чутно після оголошення повітряної тривоги.
"В Дніпропетровській оголошено повітряну тривогу, у Нікополі та Нікопольському районі - загроза артобстрілу" - йдеться в повідомлення.
Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворогів у деяких населених пунктів зникало електропостачання.
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