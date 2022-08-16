В Никополе объявлена угроза артобстрела: горожан просят покинуть улицы

В Никополе во вторник днем объявили угрозу артиллерийского обстрела. Жителей города призывают покинуть улицы и пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Никополя Евгения Евтушенко.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что Никополь уже находится под обстрелом. Оккупанты открыли огонь из Энергодара, применив реактивные системы залпового огня.

За несколько минут до его сообщения в городе объявили угрозу артиллерийского обстрела.

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Никопольский район армия РФ накрыла огнем дважды. По мирной территории были нанесено 40 ударов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

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