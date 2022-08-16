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В Никополе объявлена угроза артобстрела: горожан просят покинуть улицы

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Никополь, Вторник 16 августа 2022 15:31
В Никополе объявлена угроза артобстрела: горожан просят покинуть улицы Фото: в Никополе объявлена угроза артобстрела (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

В Никополе во вторник днем объявили угрозу артиллерийского обстрела. Жителей города призывают покинуть улицы и пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Никополя Евгения Евтушенко.

"Покиньте улицы", - написал он.

За несколько минут до его сообщения в городе объявили угрозу артиллерийского обстрела.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что Никополь уже находится под обстрелом. Оккупанты открыли огонь из Энергодара, применив реактивные системы залпового огня.

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Никопольский район армия РФ накрыла огнем дважды. По мирной территории были нанесено 40 ударов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

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