У Нікополі оголошено загрозу артобстрілу: городян просять покинути вулиці

У Нікополі у вівторок вдень оголосили загрозу артилерійського обстрілу. Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Нікополя Євгена Євтушенка.

"Покиньте вулиці", - написав він. За кілька хвилин до його повідомлення в місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу. У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що Нікополь вже знаходиться під обстрілом. Окупанти відкрили вогонь з Енергодара, застосувавши реактивні системи залпового вогню.