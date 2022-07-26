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В Никополе ночью прогремели взрывы: в РВА успокоили горожан

Фото: в Никополе ночью прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Никополе Днепропетровской области ночью прогремели взрывы. В области звучала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Местные жители в соцсетях сообщали о взрывах. Власти просили их перейти в безопасные места.

"Друзья, на эту минуту, все нормально, (насколько это вообще возможно во время войны), никого не задело. Успокойтесь, пожалуйста, и ложитесь спать", - написал позже Евтушенко.

Ранее глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.

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НикопольДнепропетровская область