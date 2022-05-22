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Из Никольского - сразу в Россию. Депортация украинцев в Мариуполе набирает обороты

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Мариуполе депортация украинцев набирает обороты. Так, из Никольского мариупольцев отправляют в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Петра Андрющенко.

Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути эвакуации в сторону Запорожья", - рассказал он.

По словам Андрющенко, 21 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей.

"Из фильтрационного пункта в с. Никольское было депортировано в Россию 70 человек, в том числе 12 детей. Из фильтрационного пункта с. Безымянное было депортировано в Россию 175 человек, в том числе 17 детей", - добавил советник мэра.

Как сообщалось, в Мариуполе проходит ротация - оккупантов сменяют на военных Росгвардии и кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него.

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Мариуполь