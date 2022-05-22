З Нікольського - одразу до Росії. Депортація українців у Маріуполі набирає обертів

В окупованому Маріуполі депортація українців набирає обертів. Так, із Нікольського маріупольців відправляють до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Петра Андрющенка.

Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - розповів він.

За словами Андрющенка, 21 травня з Маріуполя до фільтраційного табору у Безимяне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей.

"З фільтраційного пункту у с. Нікольське було депортовано в Росію 70 людей, зокрема 12 дітей. З фільтраційного пункту с. Безимяне було депортовано в Росію 175 людей, зокрема 17 дітей", - додав радник мера.