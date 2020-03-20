Николай Поворозник: Решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято

Чьей была инициатива прекратить работу метро в Киеве?

Это была инициатива Кабинета министров и президента. Мы предлагали ввести масочный режим и установить тепловизоры на входе станций, но было принято такое решение. Анализируя эту ситуацию, сегодня я не считаю это решение о закрытии метро ошибочным. Например, сегодня (19 марта, – ред.) Лондон также закрыл станции метрополитена.

Вчера секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сказал, что Киевсовет разрабатывает спецмероприятия для того, чтобы метро с определенными ограничениями, но все-таки заработало. Вскоре Виталий Кличко это опроверг. То есть никаких идей и спецмероприятий не рассматривается вообще?

На самом деле, это невозможно. Метрополитен – это же не автобус, который может до обеда ездить, а после обеда не ездить. Он или работает, или не работает. Можно закрыть одну или две станции, но в таком режиме его нет смысла запускать. Метрополитен является одним из самых опасных мест, где можно заразиться.

В то же время мы видим, к какой ситуации с наземным транспортом привело закрытие метро.

Это не проблема закрытия метрополитена. Ситуация с наземным транспортом – это последствие половинчатых решений. Ведь когда правительство принимало решение о закрытии метро, нужно было принимать решение и о закрытии предприятий на территории города. Так сложилось, что у нас метро не работает, а предприятия продолжают работать.

А как тогда быть с продуктовыми магазинами, медицинскими учреждениями, аптеками?

Они работают. Как раз общественный транспорт и должен был продолжать работу, чтобы перевезти то количество людей, которое обеспечивает критическую инфраструктуру. Речь идет о предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города – продуктовые магазины, аптеки, больницы, коммунальные предприятия, АЗС и так далее.

Но, очевидно, работу продолжили не только эти, но и другие предприятия...

Да, и из-за этого мы получили такую перезагрузку общественного транспорта. У нас весь пассажиропоток распределен примерно 50 на 50: половину перевозит метрополитен и половину – наземный транспорт.

Надо понимать, что все маршруты наземного общественного транспорта организованы таким образом, чтобы подвезти пассажира до метрополитена как основного транспортного средства в городе.

Например, большинство маршрутов с Троещины шли к станции метро "Почайна" или "Лесная", "Черниговская", "Левобережная". То есть это были начало и конец маршрута. Поэтому сейчас в течение двух дней мы перестраиваем маршруты, вводим новые, чтобы обеспечить нормальное движение по городу и чтобы наземный транспорт дублировал линии метрополитена.

Насколько эффективно осуществляется контроль за ограничением в десять человек в транспорте? Ведь мы видим массу фото в соцсетях, где есть и пятнадцать, и двадцать, и тридцать пассажиров. И их перевозят. Также мы видим жалобы, что не все пассажиры в транспорте в масках. Реально ли за этим ведется контроль, или в основном на это закрывают глаза?

Не закрывают глаза точно, потому что с этой ситуацией и полиция работает, и Госпродпотребслужба работает. Такой транспорт пытаются останавливать. Но пока что мы не говорим о каком-то материальном наказании, по крайней мере, по состоянию на вчера и сегодня. Проводят разъяснительные беседы, как с одними, так и с другими для того, чтобы эту ситуацию уладить.

Насколько мне известно от полиции, коммунальный транспорт более-менее выдерживает эту норму. Частный транспорт – меньше. Но если говорить про вчера и сегодня – это уже все равно совсем разная картина. Вчера была более сложная ситуация, тогда как сегодня все уже более-менее утряслось. Думаю, с каждым днем она будет налаживаться.

По количеству людей в транспорте и за тем, все ли в масках, должен следить водитель?

Водитель должен перевозить пассажиров. Он точно не должен следить за тем, все ли они в масках. Он же не контролирует вход и выход пассажиров.

Все решения, которые бы не принимались – для законопослушного цивилизованного общества. То, что у нас есть часть людей, которые еще не достаточно серьезно относятся к этой угрозе, уже подтвержденной во всем мире – это очень плохо. Меры не будут работать в одностороннем порядке.

Неоднократно я слышал вопрос, почему десять человек, а не восемь, например. Потому что специалисты говорят, что ограничения в десять человек на автобус позволяет им располагаться на расстоянии полтора метра друг от друга, чтобы не представлять угрозу.

То есть водитель не может запретить пассажиру зайти в транспорт без маски?

Да, не может. Он может только рекомендовать, просить и тому подобное.

Вы упомянули о киевских предприятиях, что не все придерживаются ограничительных мер и продолжают работу. Предусмотрены ли для них какие-то наказания и как осуществляется контроль за тем, кто прекратил, кто не прекратил, а должен был. Например, мы видим, что есть отдельные торговые центры, которые продолжают работу.

Мы оставили работу магазинов исключительно продуктовых и хозяйственных. Если вы говорите про "Эпицентр", это хозяйственный магазин и, на самом деле, он должен работать. За день-два мы поймем, что работает, и работу каких учреждений и предприятий нужно сейчас возобновить.

У нас, например, есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично – косметику. Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии.

А относительно других заведений, к примеру, салонов красоты, спортивных залов – кто-то проверяет, прекратили ли они работу?

Есть соответствующие структуры, которые это проверяют. Например, парикмахерская, где я стригся, закрылась. Возможно, есть и такие, что не закрылись.

Есть вчерашний пример в Оболонском районе, когда в компьютерном клубе проверка обнаружила четырнадцать или пятнадцать детей. Мне даже сложно подобрать слова в отношении владельцев такого клуба. Как можно такое позволять – мне совершенно непонятно.

На такие вещи реагирует полиция. Если до того, как было обнаружено трех зараженных в Киеве, была предусмотрена одна ответственность, то теперь полиция будет наказывать такие предприятия в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса как такие, что подвергают людей опасности.

Есть ли у вас информация, сколько людей в Киеве на сегодня проверяют на коронавирус?

Например, за вчера (18 марта, – ред.) проверили семь человек – у всех не подтвердилось. Каждый день динамика есть разная: примерно пять-десять человек проверяют ежедневно. Это речь идет не о быстрых тестах, а в лабораторных условиях. Быстрыми тестами проверяют больше.

Почему есть такой дефицит с медицинскими масками и есть ли у местной власти какие-то рычаги влияния, чтобы решить эту проблему?

На самом деле, это чистый рынок. И ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать.

У нас каких-то рычагов влияния точно нет. Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть.

У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять.

Каким количеством быстрых тестов обеспечен Киев?

На сегодня это почти десять тысяч тестов. У нас еще зафрахтовано большое количество тестов. Просто проблемы с логистикой в мире в целом не позволяют их вовремя привезти. Но сейчас в городе их более чем достаточно.

За последнюю неделю в городе было сделано примерно 200 проверок.

В каких больницах есть тест-системы?

Две тест-системы сегодня мы доставили в Александровскую клиническую больницу и Киевскую городскую клиническую больницу № 9. Таких тест-систем есть только две в Украине. Это те тест-системы, которые мы планировали передать в аэропорты.

Мы их приобрели ранее. Но, опять же, из-за логистики нам их привезли только вчера. Вчера мы их растаможили, забрали и сегодня передали в эти больницы. В аэропортах они уже фактически не нужны ввиду закрытия границ.

Они дают более точный результат, они работают со слюной. До часа можно получить результат с точностью до 97-99%.

В какой готовности сейчас больницы? Хватает ли персонала?

На сегодня хватает персонала. Больницы укомплектованы. Если вдруг ситуация будет усугубляться, мы будем переходить на другой режим работы – в круглосуточный режим, с круглосуточными дежурствами. Будем привлекать специалистов из других больниц, будем перепрофилировать. Для этого есть целый план мероприятий, по которым мы должны действовать в этот период.

Какие дезинфекционные мероприятия в Киеве проводятся?

Проводим дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте. Не уверен, начали ли сегодня, но планируем начать дезинфекцию остановок и улиц. А также проводим дезинфекцию подъездов, лестничных клеток и лифтов. Мы обеспечили все управляющие компании дезинфекционным раствором, а потому с этим вопросов быть не должно. Если возникают вопросы – то это уже к ним.

Верховная рада уже приняла закон о поддержке бизнеса в условиях карантина, вроде бы сейчас в разработке еще один пакет законов. Киевская власть рассматривает какие-то механизмы для поддержки местного бизнеса?

Если вы читали этот закон, то видели, что это решение проблем бизнеса, особенно крупного бизнеса, за счет местных бюджетов. Мы еще разрабатываем пакет решений для малого и среднего бизнеса в части аренды коммунального имущества и в части аренды земли, если он будет нужен, учитывая принятие этого закона. По поводу аренды коммунального имущества – наверное, все же будет нужен.

Хотелось, чтобы, принимая какие-то решения относительно местных бюджетов на уровне Верховной рады, хотя бы проводили какие-то консультации. Потому что, на самом деле, достаточно сложно будет местным бюджетам.

А консультаций как таковых не проводили перед принятием этого закона?

Нет, точно не проводили.

Уже подсчитывались потенциальные убытки местного бюджета от ограничительных мер в связи с угрозой эпидемии?

Прямые убытки ввиду того, что мы видим сегодня – это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона. А что будет дальше, какие будут непрямые убытки – цифры могут быть совсем другие.

Ограничительные мероприятия в Киеве пока действуют до 3 апреля. А какой механизм дальше – это местная власть должна принимать решение об их прекращении или продлении?

Если не будет принято других решений – о продлении или об усилении мер, то 3 апреля он закончится.

Вы допускаете, что они могут быть продлены?

Да. Все будет зависеть от того, насколько мы осознанно будем относиться к внедренным сегодня мерам. Если мы сегодня будем придерживаться установленных правил – сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию от людей – тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля.

Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в комьпютерный клуб – то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно.

Возможно ли введение чрезвычайной ситуации в Киеве и при каких условиях?

Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева.

Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются.

Какой алгоритм действий киевлянина, который заподозрил у себя коронавирус – куда звонить, в какое медучреждение обращаться?

Есть два варианта действий. Первый – сидеть дома, и, если почувствовал симптомы болезни, нужно звонить к семейному врачу. Для тех, кто не выбрал семейного врача, есть телефон 1583 со стационарных телефонов. Но следует заключить декларацию с семейным врачом, чтобы быть под наблюдением своего врача. Тогда будет намного спокойнее.

Второй вариант – сидеть дома, и, если почувствовал серьезные симптомы, температуру свыше 38 и затрудненное дыхание, то нужно сразу вызвать скорую помощь. Это два сценария, которые есть на сегодня. Но все они начинаются одинаково: "сидеть дома".