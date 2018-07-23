У Миколаєві ситуація з хлором залишається позаштатною, заявили в Миколаївській міськраді

У Миколаєві ситуація з хлором стабілізована, проте залишається позаштатною. Про це йшлося під час апаратної наради, передає прес-служба міськради.

Повідомляється, що зараз КП "Миколаївводоканал" закуповує рідкий хлор у борг.

"Ситуація з хлором стабілізована, та, на жаль, у ручному режимі. На даний час ми беремо хлор у борг, запасу речовини на підприємстві - до 28 липня. На 30 липня у нас оголошено торги, договір має бути укладений до 10 серпня. Проте опрацьовується питання щодо проведення переговорної процедури, яка пришвидшить укладання договору", - сказав керівник МКП "Миколаївводоканал", - сказав керівник МКП" Миколаївводоканал" Борис Дуденко.

За його словами, незважаючи на запевнення "Укрводоканалекології" про налагодження забезпеченості рідким хлором, проблема не вирішена. При цьому, незважаючи на проблеми, керівник водоканалу зазначив, що вода в мережу подається у відповідності з усіма нормативами, дозування теж відповідає нормам.

Нагадаємо, раніше в "Укрводоканалекології" розповіли, що ситуація з поставками рідкого хлору стабілізувалася, водоканали працюють в штатному режимі без обмеження подачі води.