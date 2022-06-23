По Николаеву ударили тремя ракетами: подробности утренней атаки

"Николаев вновь атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонщины. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранен один гражданский, подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Обстрелы Николаева

Напомним, сегодня Николаев в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских военных. Местные СМИ сообщали о трех "прилетах" по городу, в результате чего над городом поднялся большой клуб дыма.

Добавим, что россияне атакуют ракетами Николаев уже который день подряд. Так, вчера в результате ударов также пострадала производственная и социальная инфраструктура города.

Днем ранее из-за ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

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