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По Николаеву начали обстрелы с северо-восточной стороны

Автор: Анна Шиканова

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты начали обстрелы города с северо-восточной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", - сообщил Виталий Ким.

Он попросил жителей не пугаться, а также не делать фотографии и не снимать на видео.

"Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке", - попросил глава ОВА.

Позже он уточнил, что российские оккупанты стреляют по городу с северо-восточной стороны.

Также Виталий Ким рассказал детали о том, куда оккупанты попали снарядами и какие есть повреждения:

  • Новобугская - пожар кафе
  • Мира - пожар автомобиля
  • Космонавтов - прилет снаряда
  • Васляева - снаряд в квартиру
  • Первомайская - осколочное ранение мужчины
  • Котельная - снаряд

По информации на данный момент - человеческие жертвы отсутствуют.

"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Оккупанты прикрывают свое перемещение", - написал Ким.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Генштабе предупредили, что Россия может усилить террористические методы и ракетно-бомбовые удары.

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