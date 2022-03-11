По Миколаєву почали обстріли з північно-східного боку

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти почали обстріли міста з північно-східного боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися", - повідомив Віталій Кім.
Він попросив жителів не лякатися, а також не робити фотографії та не знімати на відео.
"Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємося, займаємося своїми справами. Все в порядку", - попросив глава ОВА.
Пізніше він уточнив, що російські окупанти стріляють по місту з північно-східного боку.
Також Віталій Кім розповів деталі про те, куди окупанти потрапили снарядами та які є пошкодження:
За інформацією на цей момент - людські жертви відсутні
"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Окупанти прикривають своє переміщення", - написав Кім.
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