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По Миколаєву почали обстріли з північно-східного боку

Автор: Анна Шиканова

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти почали обстріли міста з північно-східного боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися", - повідомив Віталій Кім.

Він попросив жителів не лякатися, а також не робити фотографії та не знімати на відео.

"Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємося, займаємося своїми справами. Все в порядку", - попросив глава ОВА.

Пізніше він уточнив, що російські окупанти стріляють по місту з північно-східного боку.

Також Віталій Кім розповів деталі про те, куди окупанти потрапили снарядами та які є пошкодження:

  • Новобузька - пожежа кафе
  • Миру - пожежа автомобіля
  • Космонавтів - приліт снаряда
  • Васляєва - снаряд у квартиру
  • Первомайська - осколкове поранення чоловіка
  • Котельня - снаряд

За інформацією на цей момент - людські жертви відсутні

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Окупанти прикривають своє переміщення", - написав Кім.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Генштабі попередили, що Росія може посилити терористичні методи та ракетно-бомбові удари.

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