В Николаевской ОГА провели обыски

Офис Генерального прокурора совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что были проведены обыски в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, которая принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", - говорится в сообщении.

Также распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины.

Напомним, ГБР и Офис генерального прокурора проводило масштабные обыски в госпредприятии "Олевское лесное хозяйство" (Житомирская область) в связи с хищением свыше 6 млн гривен. Всего правоохранители проводят 35 санкционированных обысков. Кроме того, четырем чиновникам Олевского лесхоза сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

Как сообщало РБК-Украина, все региональные и местные прокуратуры проводят масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ДКВС) по законному и эффективному использованию земли и государственного имущества.