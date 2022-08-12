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Над Миколаївською областю збили російську ракету

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Україна, П'ятниця 12 серпня 2022 19:48
Над Миколаївською областю збили російську ракету Фото: над Миколаївською областю збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Після завершення повітряної тривоги у Миколаївській області, влада відрапортувала про збиття ворожої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За словами очільника області, силам протиповітряної оборони вдалося збити російську ракету над Доманівкою.

Раніше в області тривала повітряна тривога. На теперішній момент про жертви та руйнування внаслідок падіння залишків ракети не повідомлялось.

Нагадаємо, що раніше Україна збила російських ракет на 26 мільйонів доларів.

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