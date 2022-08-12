Над Миколаївською областю збили російську ракету

Після завершення повітряної тривоги у Миколаївській області, влада відрапортувала про збиття ворожої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За словами очільника області, силам протиповітряної оборони вдалося збити російську ракету над Доманівкою. Раніше в області тривала повітряна тривога. На теперішній момент про жертви та руйнування внаслідок падіння залишків ракети не повідомлялось.