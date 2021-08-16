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В Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11

Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" вышли на финальный этап ремонта трассы Н-11 "Днепр - Николаев". Дорогу уже асфальтируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"Речь идет о ремонте 5-ти километрового участка от Николаева до Баштанской кольцевой развязки. В этом году завершаем начатые в прошлом году работы на 17 км трассы Н-11", - говорят в автодоре.

Сейчас дорожники укладывают финальный слой щебеночно-мастичного асфальтобетона в направлении Днепра. Одна из полос уже в верхнем слое. Кроме того, на участке укрепят обочины, установят 2 автопавильона, обустроят пешеходный переход возле села Мешково-Погорелово, сделают тротуары, поставят освещение и дорожные знаки и нанесут разметку.

Активный ремонт трассы Н-11 начался в прошлом году в Днепропетровской области, в течение которого успели восстановить 44 км. Дорога, объединяющая два областных центра и Кривой Рог, будет отремонтирована полностью.

Как сообщал координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в текущем году отремонтируют и построят 6 500 км дорог и 150 мостов.

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Большая стройка