У Миколаївській області завершують ремонт траси Н-11

У Миколаївській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вийшли на фінальний етап ремонту траси Н-11 "Дніпро - Миколаїв". Дорогу вже асфальтують.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Йдеться про ремонт п'ятикілометрової ділянки від Миколаєва до Баштанської кільцевої розв’язки. Цього року завершуємо розпочаті минулого року роботи на 17 км траси Н-11", - кажуть в автодорі.
Наразі дорожники укладають фінальний шар щебенево-мастикового асфальтобетону у напрямку Дніпра. Одна зі смуг вже у верхньому шарі.
Крім того, на ділянці укріплять узбіччя, встановлять 2 автопавільйони, облаштують пішохідний перехід біля села Мішково-Погорілове, зроблять тротуари, поставлять освітлення і дорожні знаки та нанесуть розмітку.
Активний ремонт траси Н-11 розпочався минулого року в Дніпропетровській області, протягом якого встигли відновити 44 км. Дорога, що єднає два обласних центри та Кривий Ріг, буде відремонтована повністю.
Як повідомляв координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, протягом поточного року відремонтують та побудують 6 500 км доріг і 150 мостів.