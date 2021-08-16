У Миколаївській області завершують ремонт траси Н-11

"Йдеться про ремонт п'ятикілометрової ділянки від Миколаєва до Баштанської кільцевої розв’язки. Цього року завершуємо розпочаті минулого року роботи на 17 км траси Н-11", - кажуть в автодорі.

Наразі дорожники укладають фінальний шар щебенево-мастикового асфальтобетону у напрямку Дніпра. Одна зі смуг вже у верхньому шарі.

Крім того, на ділянці укріплять узбіччя, встановлять 2 автопавільйони, облаштують пішохідний перехід біля села Мішково-Погорілове, зроблять тротуари, поставлять освітлення і дорожні знаки та нанесуть розмітку.

Активний ремонт траси Н-11 розпочався минулого року в Дніпропетровській області, протягом якого встигли відновити 44 км. Дорога, що єднає два обласних центри та Кривий Ріг, буде відремонтована повністю.