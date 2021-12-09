В Николаевской области завершается ремонт трассы Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев"

"Ремонт трассы начался 2 года назад, новое цементобетонное покрытие устроено уже на 74 км автодороги", - рассказали в "Укравтодоре".

В настоящее время работы финишируют работы вблизи села Ольгополь на участке трассы км 153+196 – км 161+204, где, в частности, завершается планировка обочин, устройство водоотведения и нанесение разметки.

Этим 8-километровым участком трассы уже открыто автомобильное движение.

"Сейчас от Николаева до границы с Кировоградщиной можно с комфортом доехать меньше чем за час", - добавили в автодоре.