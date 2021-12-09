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У Миколаївській області завершується ремонт траси Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв"

Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області завершується ремонт траси Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв". Дорогу відновлюють за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укравтодору".

"Ремонт траси розпочався 2 роки тому, нове цементобетонне покриття влаштовано вже на 74 км автошляху", - розповіли в "Укравтодорі".

В даний момент роботи фінішують роботи поблизу села Ольгопіль на ділянці траси км 153+196 – км 161+204, де, зокрема, завершується планування узбіч, влаштування водовідведення та нанесення розмітки.

Цією 8-кілометровою ділянкою траси вже відкрито автомобільний рух.

"Зараз від Миколаєва до межі з Кіровоградщиною можна з комфортом доїхати менше ніж за годину", - додали в автодорі.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що до кінця 2024 року ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Велике будівництво" відновить 24 тис. кілометрів автодоріг. Ремонтом буде охоплено як траси державного значення, так і місцеві дороги.

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Велике будівництво