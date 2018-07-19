В Николаевской области задержали на взятке советника райгосадминистрации

Новости Происшествия 19.07.2018 - 23:44
Фото: задержанный (ssu.gov.ua)
Фото: задержанный (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал от предпринимателя 130 тыс. гривен

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой и следователями Национальной полиции задержали на взятке советника райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, чиновник требовал от предпринимателя 130 тыс. гривен за разрешение на проведение земельных работ и не препятствование его коммерческой деятельности.

Заместитель райгосадминистрации предложил перевести деньги на счет общественной организации, которая ему подконтрольна.

В Николаевской области задержали на взятке советника райгосадминистрации

Фото: изъятые средства

"После перевода бизнесменом денежных средств на указанный счет, чиновник передал ему разрешительные дркументи на проведение земельных работ, после чего сразу был задержан непосредственно в здании райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, что городскому голове Сколе (Львовская область) Владимиру Москалю объявлено о подозрении при получении взятки.

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