У Миколаївській області затримали на хабарі радника райдержадміністрації

Посадовець вимагав від підприємця 130 тис. гривень

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою та слідчими Національної поліції затримали на хабарі радника райдержадміністрації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, посадовець вимагав від підприємця 130 тис. гривень за дозвіл на проведення земельних робіт та не перешкоджання його комерційній діяльності.

Заступник райдержадміністрації запропонував перевести гроші на рахунок громадської організації, яка йому підконтрольна.

Фото: вилучені кошти

"Після переведення бізнесменом коштів на вказаний рахунок, посадовець передав йому дозвільні дркументи на проведення земельних робіт, після чого відразу був затриманий безпосередньо у будівлі райдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міському голові Сколе (Львівська область) Володимиру Москалю оголошено про підозру за отриманні хабара.