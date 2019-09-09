У Миколаївській області затримали депутата на хабарі

Фото: затримання депутата за хабар (facebook.com/mvs.gov.ua)

Депутат однієї з міськрад області отримав 15 тис. дол.

У Миколаївській області затримали депутата однієї з міських рад за отримання хабара у 15 тис. дол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що депутат отримав хабар за передачу в оренду земельної ділянки. При цьому чиновник діяв через посередника.

"Підозрювані затримані відразу після отримання 15 тис. дол. США за передачу в оренду земельної ділянки площею 200 кв. м в одному з міст", - йдеться в повідомленні.

У відношенні підозрюваних порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області підполковника прикордонної служби затримали за отримання хабара в розмірі 71 тис. грн. Підполковник вимагав і отримав гроші від постачальника продуктів для прикордонників Лисичанського загону.

Також раніше повідомлялося, що в Києві затримали начальника Полтавської митниці на хабарі 4 тис. дол. Гроші митник вимагав у підприємця за розмитнення сантехніки з Китаю.