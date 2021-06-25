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В Николаевской области ведется строительство нового Троицкого моста, - ОГА

Автор: РБК-Украина

В Николаевской области круглосуточно ведется строительство мостового перехода через реку Гнилой Еланец - Троицкого моста. Возведение моста проходит в рамках реконструкции автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев - одного из проектов программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщила Николаевская ОГА.

Объект, расположенный недалеко от города Новая Одесса, долгое время находился в аварийном состоянии. Теперь там проводятся работы по армированию шкафных стенок контрофорсов, разработке грунта на промежуточной опоре, укреплению шпунтов, установке опалубки.

На строительную площадку уже доставлены все необходимые конструкции будущего моста - 35 балок и 8 ригелей.

Параллельно продолжаются работы по разборке конструкции дорожной одежды на основной дороге. Здесь планируется расширить существующую дорогу слева с устройством дополнительной полосы на подъем, устроить переходно-скоростные полосы торможения и разгона для пересечения слева в с. Троицкое и справа в поле и устроить заездные карманы для остановок маршрутного транспорта.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что согласно плану президентской программы на 2021 год предусмотрено ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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мостНиколаевская область