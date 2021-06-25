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У Миколаївській області ведеться будівництво нового Троїцького мосту, - ОДА

Автор: РБК-Україна

У Миколаївській області цілодобово ведеться будівництво мостового переходу через річку Гнилий Єланець - Троїцького мосту. Зведення мосту відбувається у рамках реконструкції автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв - одного з проектів програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомила Миколаївська ОДА.

Об’єкт, розташований неподалік міста Нова Одеса, довгий час перебував в аварійному стані. Тепер там проводяться роботи з армування шкафної стінки контрофорсів, розробки ґрунту на проміжній опорі, укріплення шпунтів, установки опалубки.

На будівельний майданчик вже доставлено усі необхідні конструкції майбутнього мосту - 35 балок та 8 ригелів.

Паралельно продовжуються роботи з розбирання конструкції дорожнього одягу на основній дорозі. Тут планується розширити існуючу дорогу ліворуч з влаштуванням додаткової смуги на підйом, влаштувати перехідно-швидкісні смуги гальмування та розгону для пересічення ліворуч у с. Троїцьке та праворуч у поле та влаштувати заїзні кишені для зупинок маршрутного транспорту.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що згідно з планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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мостМиколаєвська область