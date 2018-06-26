З початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей

У Миколаївській області померла від кору 8-річна дитина. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини - 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня. За звітний тиждень від кору померла 8-річна дитина у Миколаївській області", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях, місті Києві та Чернівецькій області.

Зазначається, що всього з початку року на кір захворіла 23 131 людина - 9 327 дорослих і 13 804 дитини. З початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.

МОЗ підкреслює, що обов'язковій вакцинації підлягають діти віком 1 та 6 років. Якщо ж дитина пропустила першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, потрібно звернутися до медичного закладу, щоб отримати безоплатне щеплення.

Крім того, зазначається, що міністерство розпочне вакцинацію дорослих у групах ризику (військових, студентів, освітян, медиків). Наразі затверджується методика розрахунку потреби у вакцинації, після чого буде розпочато проведення імунізації дорослим.

Нагадаємо, на початку червня в Одесі від кору померла 10-місячна дитина.