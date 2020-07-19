В Николаевской области за сутки возникло 12 пожаров в экосистемах

В Николаевской области за последние сутки возникло 12 пожаров в экосистемах. Горела сухая трава, мусор и кустарники в 5 районах области и трех городах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"18 июля, пожарные Николаевской области 12 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Горела сухая трава, мусор, кустарники в Березнеговатском, Вознесенском, Баштанском, Витовском, Новоодесском районах области, в городах Николаев, Очаков и Снигиревка", - говорится в сообщении.

Спасатели просят не пренебрегать правилами пожарной безопасности, иначе ситуация с пожарами на открытых территориях станет критической.

Напомним, ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и сильных ливнях на западе.