В Николаевской области за сутки в результате враждебных действий ранения получил 41 человек

В Николаевской области за сутки 25 марта в результате враждебных действий ранения получил 41 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Николаевского областного совета Анну Замазееву.

Отмечается, что среди раненых детей нет.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получил 41 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 303 человека, пострадавших от атак оккупантов.