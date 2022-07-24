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В Николаевской области за сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще пять ранены

Фото: в Николаевской области за сутки есть двое погибших (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки погибли двое местных жителей, еще пять ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера, 23 июля, оккупанты били по Николаеву ракетами "Калибр". Также под обстрелами находились населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Разрушениям подверглись частные дома и учреждения культуры.

В результате обстрелов есть две жертвы и пять пострадавших, среди них один ребенок. Все раненые получили медицинскую помощь.

Напомним, сегодня утром оккупанты снова ударили по Николаеву. Известно о попадании в складское помещение.

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