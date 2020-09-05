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В Николаевской области столкнулись две фуры, есть погибшие

Автор: Максим Зайченко

В субботу ночью, 5 сентября, в Николаевской области столкнулись две фуры. В результате погибли 2 водителя этих транспортных средств.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла около 3 часов ночи на 63 километре трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле села Виноградное.

"В результате лобового столкновения грузовых автомобилей Mercedes-Benzvario и Man с прицепом погибли 2 водителя транспортных средств. Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаевской области в ДТП с грузовиком. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних детей.

Напомним, в городе Березань Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Кроме того, во Львовской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали шесть человек.

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