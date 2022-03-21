В Николаевской области стартовала посевная в местах, где не было оккупантов.

"В части, где оккупант не ступал на нашу землю, уже тракторы в полях. В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся", - рассказал Ким.

Он также сообщил, что очень хочется рассказать, что сделали наши охотники и гражданские, но не может, хотя есть "очень приятные" новости.

"Врага сожжем всего. Мы сейчас больше видим, дальше слышим. Двигаемся. Враг, сволочь, нас тоже слышит. Кстати, мы здесь по нашим направлениям, я так понимаю, активизировались, по городу, по некоторым вещам. Тоже плотненько работаем. Мы вас всех найдем, всех арестуем", - отметил Ким и посоветовал тем, кто помогает оккупантам, уезжать из города, пока еще есть такая возможность.

Виталий Ким также отметил, что "орки" подбрасывают много военных запасов, которые защитники Николаевщины уже отсылают к ним обратно.