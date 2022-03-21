UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области стартовала посевная в местах, где не было оккупантов

Фото: председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Николаевской области стартовала посевная в местах, где не было оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram-канале.

"В части, где оккупант не ступал на нашу землю, уже тракторы в полях. В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся", - рассказал Ким.

Он также сообщил, что очень хочется рассказать, что сделали наши охотники и гражданские, но не может, хотя есть "очень приятные" новости.

"Врага сожжем всего. Мы сейчас больше видим, дальше слышим. Двигаемся. Враг, сволочь, нас тоже слышит. Кстати, мы здесь по нашим направлениям, я так понимаю, активизировались, по городу, по некоторым вещам. Тоже плотненько работаем. Мы вас всех найдем, всех арестуем", - отметил Ким и посоветовал тем, кто помогает оккупантам, уезжать из города, пока еще есть такая возможность.

Виталий Ким также отметил, что "орки" подбрасывают много военных запасов, которые защитники Николаевщины уже отсылают к ним обратно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВторжение России в Украину