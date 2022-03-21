У Миколаївській області стартувала посівна у місцях, де не було окупантів.

"У частині, де окупант не ступав на нашу землю, вже трактори у полях. У частині, де він відступив, займаємось розчисткою та готуємось", - розповів Кім.

Він також повідомив, що дуже хочеться розповісти, що зробили наші мисливці та цивільні, але не може, хоча є "дуже приємні" новини.

"Ворога спалимо всього. Ми зараз більше бачимо, далі чуємо. Рухаємося. Ворог, сволота, нас теж чує. До речі, ми тут за нашими напрямками, я так розумію, активізувалися, по місту, по деяких речах. Теж щільненько працюємо. Ми вас всіх знайдемо, всіх заарештуємо", - зазначив Кім та порадив тим, хто допомагає окупантам, їхати з міста, доки ще є така можливість.

Віталій Кім також наголосив, що "орки" підкидають багато воєнних запасів, які захисники Миколаївщини вже відсилають до них назад.