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В Николаевской области "скорая" попала в снежный сугроб, спасатели извлекали

Автор: Анастасия Рокитна

В Николаевской области бушует непогода, регион накрыл сильный снегопад. В результате "скорая" попала в снежный сугроб.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Карета "скорой" направлялась на вызов в с. Любоивановка и по дороге застряла в снежном заносе.

С помощью буксирующего троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили автомобиль медиков. После чего, медики смогли добраться к месту вызова.

Чтобы автомобиль снова не попал в снежную ловушку, спасатели сопроводили бригаду медиков вместе с двумя пациентами в лечебное учреждение.

Напомним, в Украине объявлен оранжевый уровень опасности на юге и востоке страны.

РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.

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