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В Николаевской области сегодня будут слышны выстрелы: в чем причина

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Баштанка, Понедельник 23 мая 2022 10:01
В Николаевской области сегодня будут слышны выстрелы: в чем причина Фото: в Николаевской области предупреждают об учебных стрельбах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 23 мая, в Николаевской области будут проходить учебные стрельбы. В частности, учения пройдут в городе Баштанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Баштанки Александра Берегового в Facebook.

"Сегодня, 23 мая, с 9 утра до 17:00 вблизи Баштанки пройдут учебные стрельбы", - написал он.

Напомним, Николаев остается одной из самых горячих точек в войне с Россией. Город ежедневно подвергается обстрелам с территории оккупированной Херсонской области.

Отметим, в ночь на 22 мая оккупанты открыли огонь по Николаевской области.

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