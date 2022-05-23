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У Миколаївській області сьогодні будуть чутні постріли: в чому причина

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Баштанка, Понеділок 23 травня 2022 10:01
У Миколаївській області сьогодні будуть чутні постріли: в чому причина Фото: у Миколаївській області попереджають про навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 23 травня, в Миколаївській області будуть проходити навчальні стрільби. Зокрема, навчання пройдуть у місті Баштанка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Баштанки Олександра Берегового в Facebook.

"Сьогодні, 23 травня, з 9 ранку до 17:00 поблизу Баштанки пройдуть навчальні стрільби", - написав він.

Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.

Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.

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Війна Росії проти України Миколаївська область
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