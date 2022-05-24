В Николаевской области разрешили продажу алкоголя в будни, но есть нюанс

Руководство Николаевской области внесло изменения в порядок продажи алкоголя на территории региона. Ким дополнил новыми пунктами распоряжение от 28 февраля.

"Так, с 25 мая в будние дни разрешается продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина на срок действия военного положения в Украине. В то же время, торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе разрешается только в выходные дни", – говорится в сообщении.

В то же время военнослужащим ВСУ и других формирований продажа алкогольных напитков на спиртовой основе, в том числе и слабоалкогольных, запрещается. Термины "алкогольные напитки", "слабоалкогольные напитки", "пиво" и "вино" в распоряжении были применены в предусмотренных законодательством значениях.

На прошлой неделе руководство области разрешило продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках и в барах. Тогда изменения ввели в неделю.