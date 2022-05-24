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В Николаевской области разрешили продажу алкоголя в будни, но есть нюанс

Фото: Николаевцы с 25 мая смогут покупать алкоголь каждый день, но не весь (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С 25 мая жители Николаевской области смогут покупать алкогольные напитки по будням. Правда, распоряжение главы областной военной администрации Виталия Кима содержит исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Николаевской ОГА в Facebook.

Руководство Николаевской области внесло изменения в порядок продажи алкоголя на территории региона. Ким дополнил новыми пунктами распоряжение от 28 февраля.

"Так, с 25 мая в будние дни разрешается продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина на срок действия военного положения в Украине. В то же время, торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе разрешается только в выходные дни", – говорится в сообщении.

В то же время военнослужащим ВСУ и других формирований продажа алкогольных напитков на спиртовой основе, в том числе и слабоалкогольных, запрещается. Термины "алкогольные напитки", "слабоалкогольные напитки", "пиво" и "вино" в распоряжении были применены в предусмотренных законодательством значениях.

На прошлой неделе руководство области разрешило продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках и в барах. Тогда изменения ввели в неделю.

К слову, город Южноукраинск в Николаевской области решил дерусифицировать название.

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Николаевская областьНиколаевская ОГАВиталий Ким