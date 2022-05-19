В Николаеве бизнесу разрешат продавать алкоголь, но купить смогут не все

В Николаеве кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь. Однако купить алкогольные напитки смогут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

По его словам, на летних площадках и в барах на неделю разрешат продавать слабоалкогольные напитки. Однако будут введены строгое ограничение для военных - им продавать алкоголь нельзя.

Также в области хотят сократить комендантский час. Соответствующее распоряжение уже готовится.

Напомним, что сейчас в Николаеве и области комендантский час длится с 21:00 до 06:00.