В Николаеве бизнесу разрешат продавать алкоголь, но купить смогут не все
В Николаеве кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь. Однако купить алкогольные напитки смогут не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
По его словам, на летних площадках и в барах на неделю разрешат продавать слабоалкогольные напитки. Однако будут введены строгое ограничение для военных - им продавать алкоголь нельзя.
Также в области хотят сократить комендантский час. Соответствующее распоряжение уже готовится.
Напомним, что сейчас в Николаеве и области комендантский час длится с 21:00 до 06:00.
Напомним, Николаев часто подвергает обстрелам со стороны российских оккупантов. В частности, 18 мая в городе в результате ракетной атаки загорелся частный дом.
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