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В Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами

Полицейские сотрудничал с оккупантами в Николаевской области (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаевской области полицейский сотрудничал с российскими оккупантами. Отмечается, что служащего разоблачили и уволили с работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

В частности, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксировали в отделении полиции №2 Баштанского районного отдела.

"Всех без исключения стражей порядка за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняют со службы, а также они будут нести уголовную ответственность", - подчеркнули в полиции.

Также Государственное бюро расследований уже назначило проверку по данному факту.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов.

Также мы писали, что за период войны в Украине разоблачили более 40 диверсий.

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