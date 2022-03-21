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За период войны в Украине разоблачили более 40 диверсий

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Понедельник 21 марта 2022 21:28
За период войны в Украине разоблачили более 40 диверсий Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, с начала войны против Российской Федерации, было зарегистрировано 48 диверсионных преступлений. Большинство задержанных диверсантов оказались гражданами Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

По словам Монастырского, среди задержанных были те, кто приехал с временно оккупированных территорий, однако были и те кто имел вид на жительство.

"Подавляющее большинство задержанных диверсантов - граждане Украины. К сожалению, есть цена измены, но и будет цена ответственности. И ответственность будет значительно выше, чем тридцать иудиных сребреников",- заявил министр.

Как отметил министр, за 25 дней войны против России было зарегистрировано:

  • 922 случая посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины;
  • 244 случаев государственной измены;
  • 48 случаев диверсионных преступлений;
  • 57 других случаев преступлений.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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