За период войны в Украине разоблачили более 40 диверсий
В Украине, с начала войны против Российской Федерации, было зарегистрировано 48 диверсионных преступлений. Большинство задержанных диверсантов оказались гражданами Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
По словам Монастырского, среди задержанных были те, кто приехал с временно оккупированных территорий, однако были и те кто имел вид на жительство.
"Подавляющее большинство задержанных диверсантов - граждане Украины. К сожалению, есть цена измены, но и будет цена ответственности. И ответственность будет значительно выше, чем тридцать иудиных сребреников",- заявил министр.
Как отметил министр, за 25 дней войны против России было зарегистрировано:
- 922 случая посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины;
- 244 случаев государственной измены;
- 48 случаев диверсионных преступлений;
- 57 других случаев преступлений.
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