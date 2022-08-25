В Николаевской области прокурор предлагал военному за взятку избежать заключения

В Николаевской области прокурор организовал схему "поборов". Он предлагал за деньги ослабить наказание подозреваемым.

Следствие установило, что прокурор одного из городских отделов Николаевской окружной прокуратуры занимался делом военнослужащего, который совершил ДТП.

Мужчина предложил за 25 тысяч гривен "решить вопрос", чтобы избежать тюремного срока и лишения водительских прав. Подозреваемому грозило от 3 до 8 лет лишения свободы.

Прокурора задержали "на горячем" во время получения взятки. Сейчас ему сообщено о подозрении по пяти статьям УК Украины.

Фото: в Николаевской области прокурор требовал взятки от подозреваемых (t.me/SBUkr)