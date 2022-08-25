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У Миколаївській області прокурор пропонував військовому за хабар уникнути ув'язнення

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Миколаїв, Четвер 25 серпня 2022 17:32
У Миколаївській області прокурор пропонував військовому за хабар уникнути ув'язнення Фото: у Миколаївській області викрили прокурора-корупціонера (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області прокурор організував схему "поборів". Він пропонував за гроші ослабити покарання підозрюваним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Слідство встановило, що прокурор одного з міських відділів Миколаївської окружної прокуратури займався справою військовослужбовця, який скоїв ДТП.

Чоловік запропонував за 25 тисяч гривень "вирішити питання", щоб уникнути тюремного строку та позбавлення водійських прав. Підозрюваному загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі.

Прокурора затримали "на гарячому" під час отримання хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за п’ятьма статтями КК України.

Фото: у Миколаївській області прокурор вимагав хабарі від підозрюваних (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, що експосадовця Кабміна засудили до 12 років за співпрацю з ФСБ. Він був російським "кротом".

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Миколаївська область коррупция Служба безпеки України
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