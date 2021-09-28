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В Николаевской области продавали оружие со складов воинской части

Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаевской области задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Его подозревают в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатки со склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:

  • 20 гранат Ф-1;
  • 5 гранат РГД-5 с запалами;
  • 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Фото: в Николаевской области продавали оружие из воинской части (gp.gov.ua)

После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:

  • 20 артиллерийских минометных мин;
  • 20 минометных мин;
  • почти 600 артиллерийских снарядов;
  • около 250 взрывателей;
  • 576 осветительных реактивных ракет,
  • 49 пакетов пороховых зарядов к минометным минам;
  • разрывные заряды;
  • гранаты;
  • почти 34 тысячи патронов различного калибра.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

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