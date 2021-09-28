В Николаевской области продавали оружие со складов воинской части

Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:

20 гранат Ф-1;

5 гранат РГД-5 с запалами;

5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Фото: в Николаевской области продавали оружие из воинской части (gp.gov.ua)

После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:

20 артиллерийских минометных мин;

20 минометных мин;

почти 600 артиллерийских снарядов;

около 250 взрывателей;

576 осветительных реактивных ракет,

49 пакетов пороховых зарядов к минометным минам;

разрывные заряды;

гранаты;

почти 34 тысячи патронов различного калибра.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.