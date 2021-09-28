В Николаевской области продавали оружие со складов воинской части

В Николаевской области задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Его подозревают в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатки со склада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:
Фото: в Николаевской области продавали оружие из воинской части (gp.gov.ua)
После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:
Правоохранители открыли уголовное дело по факту похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.