У Миколаївській області продавали зброю зі складів військової частини

Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:

20 гранат Ф-1;

5 гранат РГД-5 із запалами;

5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Фото: у Миколаївській області продавали зброю з військової частини (gp.gov.ua)

Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:

20 артилерійських мінометних мін;

20 мінометних мін;

майже 600 артилерійських снарядів;

близько 250 підривачів;

576 освітлювальних реактивних ракет,

49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;

розривні заряди;

гранати;

майже 34 тисячі набоїв різного калібру.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.