У Миколаївській області продавали зброю зі складів військової частини

У Миколаївській області затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин. Його підозрюють у продажі зброї, боєприпасів та вибухівки зі складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:
Фото: у Миколаївській області продавали зброю з військової частини (gp.gov.ua)
Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.