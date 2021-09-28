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У Миколаївській області продавали зброю зі складів військової частини

Автор: Дмитро Левицький

У Миколаївській області затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин. Його підозрюють у продажі зброї, боєприпасів та вибухівки зі складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:

  • 20 гранат Ф-1;
  • 5 гранат РГД-5 із запалами;
  • 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Фото: у Миколаївській області продавали зброю з військової частини (gp.gov.ua)

Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:

  • 20 артилерійських мінометних мін;
  • 20 мінометних мін;
  • майже 600 артилерійських снарядів;
  • близько 250 підривачів;
  • 576 освітлювальних реактивних ракет,
  • 49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;
  • розривні заряди;
  • гранати;
  • майже 34 тисячі набоїв різного калібру.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

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