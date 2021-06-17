В Николаевской области преступная группа обманула иностранца на 1,5 млн долларов

Следователи установили, что с 2010 по 2014 годы злоумышленники взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году.

Зато заемщики средства потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего.

Согласно данным выписки из Единого реестра досудебных решений, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина, речь идет об ООО "Медиус-Плюс".

Отмечается, что представитель иностранца - Ольга Максименко, по рекомендации адвоката Елены Анатольевны Кириличенко, передала Наталье Поляковой, как физическому лицу, которое одновременно было директором и соучредителем компании ООО "Медиус-плюс" значительную сумму денежных средств, которые принадлежали иностранцу.

Одновременно общество передало в ипотеку недвижимое имущество, которое должно было обеспечить реальный возврат иностранцу денежных средств.

Вместе с тем в управляющий состав ООО "Медиус-плюс" вошел сын заемщика - Даниэль Поляков, Леонид Шведенко и сама Наталья Полякова.

В соответствии с договором ипотеки ООО "Медиус-плюс" передало в ипотеку, в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа, недвижимое имущество - комплекс, базу отдыха "Алые паруса", которое находилось в собственности предприятия.

Понимая, что Наталья Полякова является директором и совладельцем "Медиус-плюс" а большая часть уставного капитала принадлежит ее сыну - Даниэлю Полякову, представитель иностранца - Ольга Максименко приняла решение о передаче Наталье Поляковой денежных средств на определенный договором срок.

Со временем заемщик прекратила выполнять свои обязательства и прекратила выплату средств по займу.

В результате противоправных действий заемщика, представитель иностранного гражданина обратилась в суд с целью взыскания задолженности за счет реализации ипотечного имущества через аукцион.

При исполнении решения суда, которое было принято в пользу пострадавшего лица, оказалось, что на момент, когда имущество было передано в ипотеку, в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество существовал запись о том, что часть ипотечного имущества принадлежит обществу.

Сейчас следователи проводят следственные действия по местам жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности.

Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет.

Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.