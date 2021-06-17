У Миколаївській області злочинна група ошукала іноземця на 1,5 млн доларів

Слідчі встановили, що з 2010 по 2014 роки зловмисники взяли кошти в іпотечну позику від представника іноземного інвестора на реконструкцію бази відпочинку із зобов’язанням повернути їх у 2012 році.

Натомість позичальники кошти витратили не за призначенням, а базу оформили на іншу особу для уникнення стягнення на користь потерпілого.

Згідно з даними витягу з єдиного реєстру досудових рішень, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна, мова йде про ТОВ "Медіус-плюс".

Зазначається, що представник іноземця - Ольга Максименко, за рекомендацією адвоката Олени Анатоліївни Кириличенко, передала Поляковій Наталії Григорівні, як фізичній особі, яка одночасно була директором та співзасновником компанії ТОВ "Медіус-плюс" значну суму грошових коштів, які належали іноземцю.

Одночасно товариство передало в іпотеку нерухоме майно, яке повинно було забезпечити реальне повернення іноземцю грошових коштів.

Разом з тим, в керуючий склад ТОВ "Медіус-плюс" увійшов син позичальника - Даніель Поляков, Леонід Шведенко та сама Наталія Полякова.

Відповідно до договору іпотеки ТОВ "Медіус-плюс" передало в іпотеку, в якості забезпечення виконання зобов’язань за договором позики, нерухоме майно - комплекс, базу відпочинку "Алые паруса", яке перебувало у власності підприємства.

Розуміючи, що Наталія Полякова є директором та співвласником "Медіус-плюс" а більша частина статутного капіталу належить її сину - Даніелю Полякову, представник іноземця - Ольга Максименко прийняла рішення про передачу Наталії Поляковій грошових коштів на визначений договором строк.

З часом позичальник припинила виконувати свої зобов’язання та припинила виплату коштів за позикою.

В результаті протиправних дій позичальника, представник іноземного громадянина звернулася до суду з метою стягнення заборгованості коштом реалізації іпотечного майна через аукціон.



При виконанні рішення суду, яке було ухвалено на користь постраждалої особи, виявилося, що на момент, коли майно було передане в іпотеку, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно існував запис про те, що частина іпотечного майна належить не товариству.

Наразі слідчі проводять слідчі дії за місцями проживання фігурантів та ведення протиправної діяльності.

Заходи проводяться у рамках досудового розслідування, відкритого за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна строком до 12 років.

Зараз встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності групи.