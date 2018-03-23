У Миколаївській області припинили діяльність банди, яка займалася підробкою паспортів

Затримані займались злочинною діяльністю близько 10 років

У Миколаївській області припинили діяльність банди, яка займалася підробкою українських та закордонних паспортів. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"У четвер, 22 березня 2018 року, завдяки узгодженим спільним діям прокуратури Миколаївської області, співробітників відділу "К" управління Служби безпеки в Миколаївській області та Головного управління Національної поліції в Миколаївській області припинено діяльність злочинної групи, члени якої підробляли паспорти громадян України, в тому числі закордонні паспорти, для незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі затримано 6 осіб (начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, колишнього співробітника міграційної служби, громадянина Республіки Молдова, мешканця Київської області та двох мешканців Миколаївської області), які з травня 2017 року по березень 2018 року налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованому Криму, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Повідомляється, що начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради має подвійне громадянство - України та Росії, а його син - громадянин РФ та військовослужбовцем Збройних сил Росії.

"Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів - довідки про не судимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках розслідування діяльності членів банди на території Миколаївської та Київської областей в держустановах державної міграційної служби та за місцями проживання фігурантів справи проведено понад 20 обшуків, за результатами яких вилучено 75 печаток і штампів, зокрема, посольства України в Республіці Казахстан, Молдови; 50 тис. доларів, 50 тис. гривень, 252 тис. рублів, 2130 євро, 9 одиниць зброї, понад 150 патронів різного калібру, понад 500 грамів золотих виробів, наркотики тощо.

"Вже встановлено, що вказані особи займались злочинною діяльністю близько 10 років, задокументовано біля 30 епізодів злочинної діяльності. Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

У четвер, 22 березня 2018 року, завдяки узгодженим спільним діям прокуратури Миколаївської області, співробітників... Опубліковано Ларисою Сарган 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб в Харківській області.