В Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих війн
Фото: в Миколаївській області знищили 500 снарядів (dsns.gov.ua)
У Миколаївській області у Первомайському районі смт Врадіївка провели планове технічноме обстеження території. За три днрі там виявили майже 500 снарядів часів минулих війн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Протягом 27-30 липня піротехніки обстежили 5,8 га місцевості та вилучили 493 артснаряди калібром 45 мм, 9 - калібром 85 мм вибухонебезпечних предметів. На наступному тижні роботи будуть продовжені.
30 липня, шляхом контрольованого підриву піротехніки знищили 502 артснаряди.
Фото: в Миколаївській області підірвали 500 снарядів (dsns.gov.ua)