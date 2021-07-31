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В Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих війн

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Субота 31 липня 2021 14:59
В Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих війн Фото: в Миколаївській області знищили 500 снарядів (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Миколаївській області у Первомайському районі смт Врадіївка провели планове технічноме обстеження території. За три днрі там виявили майже 500 снарядів часів минулих війн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Протягом 27-30 липня піротехніки обстежили 5,8 га місцевості та вилучили 493 артснаряди калібром 45 мм, 9 - калібром 85 мм вибухонебезпечних предметів. На наступному тижні роботи будуть продовжені.

30 липня, шляхом контрольованого підриву піротехніки знищили 502 артснаряди.

В Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих війн

Фото: в Миколаївській області підірвали 500 снарядів (dsns.gov.ua)

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