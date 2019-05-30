В Николаевской области подписано 460 договоров на обслуживание внутридомовых сетей

С 1 мая 2019 года услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"С 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на владельцев, ОСМД или управляющих. Это предусмотрено рядом законодательных и нормативно-правовых актов: Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказами Минэнерго №250 от 10 мая 2018г. и №190 от 27 июля 2018 г., Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных систем. На данный момент АО "Николаевгаз" подписало уже 214 тысяч актов балансового разграничения сетей (ок. 60%): 120 тыс. в Николаевском отделении, более 37 тыс. в Баштанском и почти 57 тыс. в Вознесенском", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, гораздо меньше потребителей газа спешат подписывать договора на техническое обслуживание. На данный момент они подписаны только с 460 потребителями.

"Начиная с прошлого года мы неоднократно обращались к потребителям газа, управляющим, органам местного самоуправления с разъяснениями о необходимости подписания актов и договоров, как того требует действующее законодательство. Низкий уровень заключения договоров свидетельствует о том, что многие балансодержатели пытаются уйти от ответственности за состояние сетей в доме. И тем самым продолжают пренебрегать своей безопасностью и безопасностью своих жильцов", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

В пресс-службе отметили, что в услуги по техническому обслуживанию внутридомовых газовых систем входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода, диагностика исправности газовых приборов и оборудования и т.п.

В компании напоминают, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния. А это, в свою очередь, может привести к непредвиденным аварийным ситуациям и даже несчастным случаям.

Поэтому "Николаевгаз" настоятельно рекомендует потребителям газа Николаевской области как можно быстрее урегулировать вопрос по заключению договоров, чтоб войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно.