В Николаевской области пенсионерка устроила пожар в селе: ее госпитализировали с ожогами

В Николаевской области жительница села Прибужье сжигала мусор во дворе собственного дома. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву и кустарник за территорией домовладения. Пенсионерку госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что жительница села Прибужье 1958 года рождения сжигала мусор, и огонь перекинулся на сухостой. Женщина получила значительное ожоги тела и дыхательных путей. Ее направили в Доманевскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии.

Пожар потушили местные жители собственными силами. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В областном управлении отметили, что за минувшие сутки в регионе произошло 19 возгораний на открытой территории.

Фото: в Николаевской области пенсионерка устроила пожар в селе (mk.dsns.gov.ua)