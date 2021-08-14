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У Миколаївській області пенсіонерка влаштувала пожежу в селі: її госпіталізували з опіками

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Миколаїв, Субота 14 серпня 2021 16:24
У Миколаївській області пенсіонерка влаштувала пожежу в селі: її госпіталізували з опіками Фото: у Миколаївській області пенсіонерка влаштувала пожежу в селі (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаївській області мешканка села Прибужжя спалювала сміття у дворі власного будинку. У якийсь момент вогонь перекинувся на суху траву і чагарник за територією домоволодіння. Пенсіонерку госпіталізували з опіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що мешканка села Прибужжя 1958 року народження спалювала сміття, і вогонь перекинувся на сухостій. Жінка отримала значні опіки тіла та дихальних шляхів. Її направили в Доманівську багатопрофільну лікарню у важкому стані.

Пожежу загасили місцеві жителі власними силами. Підрозділи ДСНС не залучалися.

В обласному управлінні зазначили, що за минулу добу в регіоні сталося 19 загорянь на відкритій території.

Фото: у Миколаївській області пенсіонерка влаштувала пожежу в селі (mk.dsns.gov.ua)

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Миколаїв ДСНС Пожежа
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