В Николаевской области открыли обновленное приемное отделение больницы, - ОГА

Отмечается, что ремонт начали в октябре прошлого года. Кроме выполнения внутренних и наружных работ, также закупили современное медицинское оборудование.

"В частности, материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 млн гривен, новым томографом стоимостью почти 12 млн гривен, УЗИ-оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи", - рассказали в обладминистрации.

Приемное отделение будет обслуживать около 116 тысяч жителей Баштанской общины. Благодаря продуманным маршрутам и новому оборудованию персонал отделения сможет оперативно проводить диагностику пациента и оказывать скорую медицинскую помощь.