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В Николаевской области открыли обновленное приемное отделение больницы, - ОГА

Автор: РБК-Украина

В Баштанке Николаевской области завершилась реконструкция приемного отделения КНП "Многопрофильная больница Баштанского района". Работы проводилась по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в Николаевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что ремонт начали в октябре прошлого года. Кроме выполнения внутренних и наружных работ, также закупили современное медицинское оборудование.

"В частности, материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 млн гривен, новым томографом стоимостью почти 12 млн гривен, УЗИ-оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи", - рассказали в обладминистрации.

Приемное отделение будет обслуживать около 116 тысяч жителей Баштанской общины. Благодаря продуманным маршрутам и новому оборудованию персонал отделения сможет оперативно проводить диагностику пациента и оказывать скорую медицинскую помощь.

Напомним, масштабная реконструкция приемных отделений продолжается по всей стране в рамках программы "Большая стройка".

Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал что за 2021 год откроют 177 современных отделений.

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