У Миколаївській області відкрили оновлене приймальне відділення лікарні, - ОДА

У Баштанці Миколаївської області завершилась реконструкція приймального відділення КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району". Роботи проводилась за програмою президента "Велике будівництво".
Про це повідомили у Миколаївській ОДА в Facebook.
Зазначається, що ремонт почали у жовтні минулого року. Крім виконання внутрішніх і зовнішніх робіт, також закупили сучасне медичне обладнання.
"Зокрема, матеріально-технічна база поповнилася рентген-апаратом GMM Calypso вартістю близько 5 млн гривень, новим томографом вартістю майже 12 млн гривень, УЗД-устаткуванням, дефібрилятором, аналізаторами крові та сечі", - розповіли в обладміністрації.
Приймальне відділення обслуговуватиме близько 116 тисяч жителів Баштанської громади. Завдяки продуманим маршрутам і новому обладнанню персонал відділення зможе оперативно проводити діагностику пацієнта та надавати швидку медичну допомогу.
Нагадаємо, масштабна реконструкція приймальних відділень триває по всій країні у рамках програми "Велике будівництво".
Координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що за 2021 рік відкриють 177 сучасних відділень.