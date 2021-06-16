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У Миколаївській області відкрили оновлене приймальне відділення лікарні, - ОДА

Автор: РБК-Україна

У Баштанці Миколаївської області завершилась реконструкція приймального відділення КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району". Роботи проводилась за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомили у Миколаївській ОДА в Facebook.

Зазначається, що ремонт почали у жовтні минулого року. Крім виконання внутрішніх і зовнішніх робіт, також закупили сучасне медичне обладнання.

"Зокрема, матеріально-технічна база поповнилася рентген-апаратом GMM Calypso вартістю близько 5 млн гривень, новим томографом вартістю майже 12 млн гривень, УЗД-устаткуванням, дефібрилятором, аналізаторами крові та сечі", - розповіли в обладміністрації.

Приймальне відділення обслуговуватиме близько 116 тисяч жителів Баштанської громади. Завдяки продуманим маршрутам і новому обладнанню персонал відділення зможе оперативно проводити діагностику пацієнта та надавати швидку медичну допомогу.

Нагадаємо, масштабна реконструкція приймальних відділень триває по всій країні у рамках програми "Велике будівництво".

Координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що за 2021 рік відкриють 177 сучасних відділень.

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